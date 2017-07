Eine Kooperation im Bereich der Cybersicherheit mit Russland? Angesichts der Untersuchungen in den USA kam dieser Vorschlag nicht gut an - Trump musste schnell zurückrudern. Doch Russland rückt von dem Plan nicht ab.

Russland legt Vorschläge für eine Zusammenarbeit mit den USA im Bereich Cybersicherheit trotz eines Rückziehers von US-Präsident Donald Trump noch nicht zu den Akten. Präsident Wladimir Putin und Trump hätten beim G20-Gipfel in Hamburg über die Möglichkeit gesprochen, eine russisch-amerikanische Gruppe zur Verbesserung der Sicherheit im Internet zu bilden, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Montag vor Journalisten in Moskau. Dabei seien keine gegenseitigen Versprechen gemacht worden. Positiv sei aber: "Sie haben ihre Bereitschaft erklärt, in diese Richtung zu arbeiten." Ob es die Gruppe geben werde, "wird die Zeit zeigen".

Putin habe mit Trump in Hamburg nicht weniger als 40 Minuten über das Thema Cybersicherheit gesprochen, sagte die russische G20-Unterhändlerin Swetlana Lukasch. Dabei habe der russische Präsident die Gründung einer Arbeitsgruppe ...

