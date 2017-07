Lieber Leser,

Smart-Speaker, also stimmenbasierte, virtuelle Assistenten, sind kein wirklich neuer Trend. Jedoch sind die Systeme nicht sehr ausgreift, weshalb sich die User-Base bisher in Grenzen hielt. Doch in den letzten Monaten scheint sich in diesem Segment einiges zu tun. Die Nachfrage nach den Smart-Speakern scheint deutlich anzuziehen und rein an den Absatzzahlen gemessen, führt Amazons Echo-System mit der virtuellen Assistentin Alexa die folgende Gilde an:

Amazon ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...