Mannheim (ots) - Anfang Juli 2017 hat die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. ihre Anteile an der Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG (NRV) an die NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG und VHV Holding AG verkauft.



Während die Continentale Holding AG ihren Anteil bei 14,98 % konstant hält, haben NÜRNBERGER auf 51 % und VHV auf 34,02 % aufgestockt. Das Rechtsschutzgeschäft wird unverändert vom Standort Mannheim aus mit der bisherigen Geschäftsführung und Belegschaft fortgeführt. Die NRV ist seit über 60 Jahren als Spezialist im Rechtsschutzmarkt aktiv und Partner der NÜRNBERGER Versicherung, der VHV-Gruppe und der Mannheimer Versicherung AG, die die Rechtsschutzprodukte der NRV vertreiben.



OTS: Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/67125 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_67125.rss2



Pressekontakt: Stefanie Lehr, Tel. 0621-4204103, stefanie.lehr@nrv-rechtsschutz.de