Straubing (ots) - Das belastende Thema Griechenland ist vorerst abgehakt. Und mit Italien wollte man sich auch nicht allzu intensiv befassen. Also deklarierte man den umstrittenen Einsatz von Steuergeldern zur Rettung dreier Institute kurzerhand zu einem erlaubten Eingriff um. Schließlich habe es sich ja nicht um Geldhäuser von nationaler, geschweige denn europäischer Bedeutung gehandelt. Der eigentliche Grund dürfte an anderer Stelle zu suchen sein: Italien hat sich zum EU-Widerständler entwickelt, seitdem Rom mit seinen Bitten um solidarische Hilfe in Sachen Flüchtlinge vor eine Wand gefahren ist.



