Mannheimer Morgen fordert Beschränkungen für Werbung Überschrift: Moralische Grenze Viele junge Eltern sind überlastet. Beruf, Hausarbeit und Kinderbetreuung füllen den Tag mehr als aus. Da bleibt kaum Zeit, den Kindern auch noch geduldig eine Grundausbildung im Umgang mit offener und versteckter Werbung angedeihen zu lassen. Oft fehlt es Müttern und Vätern auch selbst an der notwendigen Sensibilität für das Thema. Doch diese Schwäche nutzen viele Unternehmen gezielt aus, um junge Kunden mit Comicbildchen, Promis, Spielen oder Videos an ihre Produkte zu gewöhnen. Da Kinder sich bei der Kaufentscheidung durchaus Gehör verschaffen können, ist das Kindermarketing so erfolgreich. Dabei sollte es eine moralische Grenze für die Werbetreibenden geben. Reklame für Ungesundes ist verwerflich, auch wenn die Gesellschaft dies noch toleriert. Werbeverbote sind ein Mittel gegen ein unbotmäßiges Kindermarketing, insbesondere bei Nahrungsmitteln. Der Hamburger Wissenschaftler Tobias Effertz hat mit wenigen Sätzen die entsprechenden gesetzlichen Regelungen so umgeschrieben, dass dies die Auswüchse unterbinden würde. Mit der Komplexität des Themas kann sich die Politik also nicht herausreden. Auch das Problem auf die Eltern abzuschieben, ist angesichts deren Belastung unredlich. Und das immer wiederkehrende Argument der Werbewirtschaft, dass Verbraucher mündig genug sind, mit der Schönfärberei umzugehen, zieht nicht. Denn Kinder sind auch in dieser Hinsicht unmündig. Da hilft nur ein Verbot.

