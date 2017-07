Die digitale Transformation der Weltwirtschaft wird einen Markt von 45 Billionen Dollar schaffen. Microsoft will 17 Millionen Menschen aktivieren, um ihn zu erobern. Die Partner sind die Verkaufsmacht hinter Microsoft.

Die Stimmung in der prall gefüllten Verizon-Arena war schon um 9 Uhr morgens angeheizt. Die einzelnen Länder ließen ihre Fahnen wehen, alles wartete auf Satya Nadella. Der hat vor drei Jahren, als er als Vorstandschef Microsoft übernommen hatte, "One Microsoft" versprochen, ein vereinigtes Microsoft-Produktpaket. Und am Montag hat er geliefert.

Auf der Partnerkonferenz Inspire in Washington stellte er "Microsoft 365" in einer Business- und Enterprise-Version vor. Microsoft 365 vereinigt beliebte Produkte wie das Office Paket und eine Windows 10-Lizenz mit weniger genutzten Angeboten wie Mobile-Management-Software und Sicherheits-Angeboten. Das Ganze wird pro Arbeitsplatz mit deutlichen Rabatten auf die Einzelpreise angeboten - von 20 Dollar pro Abo ist die Rede.

Doch der Preisvorteil ist nur der erste sichtbare Vorteil für den Kunden. Im Hintergrund ist das passiert, was Nadella als "fundamentale Abkehr von der Art, wie wir Produkte designen" bezeichnet. Statt Produkte werden umfassende Lösungen für den Arbeitsplatz der Zukunft in der Cloud angeboten. Und alle Sparten arbeiten zusammen, um die Konkurrenz aus dem Geschäft zu drängen.

Als er den Posten von Vorgänger Steve Ballmer übernahm, fand Nadella ein Unternehmen vor, aufgeteilt in mächtige Produktsilos, die mehr gegeneinander als miteinander gearbeitet und mehr auf ihre Spartenprofitabilität geachtet haben als auf das Konzernergebnis. Dass diese Zeiten aber vorbei sind, spiegelt sich auch in der jüngsten Reorganisation des Vertriebs wieder, ...

