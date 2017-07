HSBC hebt Eon auf 'Buy' - Ziel 9,60 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Eon um zwei Stufen von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,90 auf 9,60 Euro angehoben. Die Erstattung der Atomsteuer bringe dem Versorger zusätzlichen Spielraum, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Montag. Interessante Möglichkeiten seien aber rar. Der Experte rechnet daher mit deutlich steigenden Ausschüttungen und sieht den jüngsten Kursrückschlag als gute Einstiegschance.

UBS senkt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 20,75 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Lufthansa von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 20 auf 20,75 Euro angehoben. Die kurzfristigen Aussichten der Fluggesellschaft seien inzwischen in der Aktie eingepreist, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer Studie vom Montag. Das Sommergeschäft 2017 werde besser als im Vorjahr. Mit Blick in Richtung Jahresende bereite ihm das Tempo des Kapazitätsausbaus aber einige Sorgen.

HSBC hebt Brenntag auf 'Buy - Ziel 58,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Brenntag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 58,50 Euro angehoben. Analyst Rajesh Kumar hob seine Umsatzerwartungen für den Chemikalienhändler für 2018 an. Er begründete dies in einer Studie vom Montag mit einer besseren Preis- und Volumenentwicklung. Der Pessimismus am Markt sei eine Chance, so der Experte.

Goldman setzt AB Inbev auf 'Conviction Buy List' - Ziel 121 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat AB Inbev in die "Conviction Buy List" aufgenommen. Bei einem "Buy" -Votum hob Analyst Mitch Collett das Kursziel in einer Studie vom Montag von 114 auf 121 Euro an. In Zeiten steigender Einstandskosten präferiere er im Bereich Konsumentenprodukte Unternehmen mit eigenen Optimierungsmöglichkeiten oder einer hoher Preismacht. Der Braukonzern AB Inbev verfüge über beides.

DZ Bank senkt Stada auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 55 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Stada nach einem neuen Übernahmeangebot der verbündeten Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert auf 55 Euro belassen. Der aktuelle Aktienkurs des Pharmakonzerns spiegele die Spekulation im Rahmen der leicht verbesserten Offerte wider, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Montag. Er rate den Anteilseignern zum risikolosen Verkauf ihrer Aktien an der Börse. Die Andienung der Anteile an Bain Capital und Cinven berge das Risiko, dass der Übernahmeversuch erneut scheitere - dann könnte die Aktie auf den fairen Wert von 55 Euro zurückfallen.

Morgan Stanley startet Henkel mit 'Equal-weight' - Ziel 135 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Henkel mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 135 Euro in die Bewertung aufgenommen. Henkel sei führend im Klebstoffsegment, verfüge über starke Marken und agiere in Märkten mit hohen Einstiegsbarrieren, schrieb Analyst Richard Taylor in einer Studie vom Montag. Nach einer Periode außergewöhnlicher Erfolge in puncto Unternehmenskultur, Margen und Aktienkursentwicklung rechne er bei dem Konsumgüterkonzern aber mit einem nun beschwerlichen Kurs, was das weitere Umsatzwachstum betreffe.

Goldman nimmt Danone mit 'Sell' wieder auf - Ziel 63 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Danone mit "Sell" und einem Kursziel von 63 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Konsumgüterkonzerns sei zwar günstig zu haben, das Unternehmen stehe aber zugleich vor zahlreichen Herausforderungen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Studie vom Montag. Der Experte rechnet damit, dass das organische Umsatzwachstum von Danone weiterhin nicht werde Schritt halten können mit dem anderer Branchenwerte. Steigende Kosten könnten diese Problematik noch verschärfen.

Goldman hebt Diageo auf 'Neutral' und Ziel auf 2215 Pence

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Diageo von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 2100 auf 2215 Pence angehoben. Beim Spirituosenhersteller seien die Herausforderungen im US-Geschäft mittlerweile angemessen in der Bewertung berücksichtigt, schrieb Analyst Mitch Collett in einer europäischen Branchenstudie vom Montag. Branchenweit sprächen Marktdaten zwar dafür, dass gestiegene Einstandskosten zwar weitergegeben werden konnten. Weitere Preiserhöhungen dürften nun aber schwerer fallen.

Jefferies senkt Intel auf 'Underperform' - Ziel 29 Dollar

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Intel von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 29 US-Dollar gesenkt. Der Hersteller von Computer-Prozessoren sei dem Wettbewerber Nvidia im Bereich neuronale Netzwerke unterlegen, schrieb Analyst Mark Lipacis in einer Studie vom Montag. Die Intel-Marke Xeon verliere Marktanteile im Bereich Rechenzentren an den Hersteller von Graphikprozessoren und Chipsätzen für PC und Spielkonsolen. Auch wenn Intel seine Programmbibliothek für mathematische Berechnungen (Math Kernel Library) um entsprechende Fähigkeiten erweitert habe, befinde sich der US-Konzern noch in einer frühen Phase der Optimierung.

Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Bet-at-home auf 110 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Bet-at-home von 112 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die neue Gesetzgebung in Polen für die Wettbranche nahm der Analyst Robin Brass in einer Studie vom Montag zum Anlass, die Gewinnschätzungen für Bet-at-home etwas zu senken. Allerdings ändere die Gesetzgebung nichts an den Wachstumsaussichten des Online-Wettanbieters, zumal EU-Gerichte der auf eine monopolistische Wettindustrie zielenden Regelung in Polen eine Absage erteilen dürften. Die meisten Wachstumsaspekte preise die Aktie aber schon ein.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/mis

AXC0217 2017-07-10/21:35