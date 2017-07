NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben die Technologieaktien zum Wochenstart ihre Gewinne vom Freitag ausgebaut. Hoffnung legten die Anleger am Montag vor allem in den bevorstehenden Auftakt der Berichtssaison, die in den kommenen Tagen mit ersten Resultaten aus dem Bankensektor ins Laufen kommt. Experten versprechen sich dann mehr Aufschluss über das globale Wirtschaftswachstum. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hingegen rutschte minimal ins Minus.

Der Dow gab am Ende um 0,03 Prozent auf 21 408,52 Punkte nach. Der marktbreite S&P-500-Index legte um 0,09 Prozent auf 2427,43 Punkte zu. Der Nasdaq-100-Index stieg um 0,67 Prozent auf 5694,15 Punkte. Die Technologiewerte hatten bereits am Freitag einen weiteren Erholungsversuch unternommen./la/mis

