Griechenland stand nicht auf der Tagesordnung beim Treffen der Euro-Finanzminister. Erst hinterher äußerte sich der Chef des Euro-Rettungsschirms zu dem Land, das soeben die dritte Tranche aus dem Hilfspaket bekam.

Der Chef des Euro-Rettungsschirms ESM, Klaus Regling, drängt Griechenland zur Vorbereitung seiner Rückkehr an den Kapitalmarkt. Das Land müsse dafür eine Strategie entwickeln und mit Investoren ins Gespräch kommen, sagte Regling am Montag vor Journalisten in Brüssel.

Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...