Die irakische Regierung erklärt die Eroberung von Mossul zum großen Festtag. Doch die Bewohner der Stadt haben weiterhin kaum eine Perspektive. Ein Großteil Mossuls ist so zerstört, dass eine Rückkehr unmöglich ist.

Während die irakische Regierung die Eroberung Mossuls feiert, macht sich in den Lagern, in denen ehemalige Bewohner Zuflucht gesucht haben, Ernüchterung breit. Für sie gibt es auch jetzt kaum Chancen auf eine Rückkehr.

Als der IS in den Irak gekommen sei, sei es das Ziel der Terrormiliz gewesen, alles kaputt zu machen, sagte Polizist Hisham Hatem. Der IS habe spezielle Taktiken genutzt, um sicherzustellen, dass nach dem Kampf nicht viel von der Stadt Mossul übrig bleibe.

Rund 65 Prozent der Gebäude in der Altstadt waren nach Angaben der zivilen Rettungsteams stark beschädigt oder zerstört. In anderen westlichen Teilen wurde sogar von noch mehr Zerstörung ausgegangen.

Die Vereinten Nationen erklärten, während der Kämpfe seien Tausende getötet und mehr als 897.000 Menschen vertrieben worden. Ein Ende der humanitären Krise sei nicht in Sicht. Wegen der gewaltigen Zerstörungen könnten Tausende Einwohner wohl auch nach Ende der Kämpfe vorerst nicht zurückkehren. Luftangriffe, Geschützgranaten und Bombenanschläge hätten Tausende Gebäude und die wichtigste Infrastruktur Mossuls zertrümmert.

"Es gibt nicht, was sie [der IS] uns gelassen hätten", sagte ...

