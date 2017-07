Mit der Filiale an der Hans-Grässel-Straße in Memmingen hat Aldi Süd am Samstag in der Regionalgesellschaft Altenstadt die 500. Filiale der Zukunft eröffnet. Damit sind nun mehr als ein Viertel der 1870 Filialen in Deutschland im neuen Erscheinungsbild für die Kunden geöffnet. Seit Mai 2016 baut das Unternehmen seine Filialen um - Ende 2019 soll der Umbau aller...

