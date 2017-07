Schwere Schäden in der Landwirtschaft verursachte das Unwetter am Mittwoch, später Nachmittag, in Kärnten, im Burgenland und in der Steiermark. Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Hagelversicherung wurde in den drei Bundesländern eine Agrarfläche von 10.000 Hektar beschädigt. Hagel/Johannisbeeren/Wies. Foto © Österreichische...

Den vollständigen Artikel lesen ...