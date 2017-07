Patentanmeldungen werden weiterhin angenommen

Der weltweit führende Lizenzgeber MPEG LA, LLC freut sich, bekannt geben zu können, dass die wichtigsten CRISPR-Patentinhaber als Antwort auf MPEG LAs Teilnahme-Aufruf zur Schaffung einer globalen gemeinsamen Lizenzplattform für CRISPR-Cas9 Patente angemeldet haben und dass Patentanmeldungen weiterhin angenommen werden.

"Die enthusiastische Reaktion auf die Patentpool-Initiative von MPEG LA ist ein weiterer Beweis für die weit verbreitete Auffassung, dass CRISPR zu wichtig ist, um in Gefahr von endlosen Patentschlachten und zersplitterten Lizenzregelungen zu geraten, und dass ein Pool, der eine umfassende Lizenzierungseffizienz und -vorhersehbarkeit für Wissenschaftler und Unternehmen weltweit bietet, die beste Hoffnung darstellt, sein Lebensförderungspotential zu entfalten", sagte Larry Horn, Präsident und CEO von MPEG LA. "Da das Ziel von MPEG LA ist, weltweit Zugang zu so vielem geistigem CRISPR-Eigentum zu bieten wie möglich, und der Markt von den Standpunkten aller Stakeholder in dieser freiwilligen erstmaligen Chance profitieren wird, um die Zukunft von CRISPR zu bestimmen, bleibt die Tür offen und weitere Patentanmeldungen sind weiterhin willkommen."

Unter denjenigen, die sich bereit erklärt haben, teilzunehmen, begrüßt MPEG LA das Broad Institute of MIT and Harvard, das mit den gemeinsamen Besitzern Harvard University, dem Massachusetts Institute of Technology und der Rockefeller University wichtige CRISPR-Cas9-Patente zur Prüfung angemeldet hat.

"Wir unterstützen die breit angelegte Bereitstellung von CRISPR-Technologien sehr", sagte Issi Rozen, Chief Business Officer des Broad Institute. "Das Broad Institute lizenziert bereits CRISPR-Cas9 nicht exklusiv für alle Anwendungen, mit Ausnahme von humanen Therapeutika, wo wir die Exklusivität deutlich eingeschränkt haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit anderen, um den größtmöglichen Zugang zu sämtlichem wichtigem geistigem CRISPR-Eigentum zu gewährleisten."

"Unabhängig von den Ergebnissen der verschiedenen rechtlichen und administrativen Verfahren in den USA und Europa werden die vielen CRISPR-Patente im Besitz von vielen verschiedenen rechtlichen Personen verbleiben und mehrere Lizenzen werden noch notwendig sein", fügte Kristin Neuman zu, Executive Director, Biotechnology Licensing bei MPEG LA. "Unternehmen, die auf der ganzen Welt Forschung und Entwicklung betreiben, einschließlich derjenigen, die derzeit exklusive Lizenzen besitzen, profitieren von der Transparenz eines Pools und der Fähigkeit, die notwendigen Patente in einer einzigen Transaktion zu fairen und vorhersehbaren Bedingungen zu lizenzieren."

Patentinhaber werden aufgefordert, http://www.mpegla.com/main/pid/CRISPR/default.aspx zu besuchen, um mehr über die Bedingungen und Verfahren für Patentanmeldungen und Teilnahmebedingungen zu erfahren. Mindestens ein passendes Patent ist Voraussetzung für eine Teilnahme am Lizenzentwicklungsvorgang. Die Eignung wird von MPEG LA ohne Kostenfolge für den Antragsteller geprüft. Mit Ausnahme der Geheimhaltungspflicht ist eine Teilnahme mit keinerlei Verpflichtungen verbunden, bis der anspruchsberechtigte Patentinhaber sich dafür entscheidet, der gemeinsamen Lizenzplattform beizutreten.

MPEG LA ist der weltweit führende Anbieter von Lizenzen aus einer Hand für Standards und andere Technologieplattformen. Das Unternehmen entwickelte in den 1990er Jahren den ersten modernen Patentpool, der dazu beigetragen hat, die am weitesten verbreiteten Standards in der Geschichte der Unterhaltungselektronik hervorzubringen. Heute betreibt MPEG LA Lizenzprogramme für eine Vielzahl an Technologien, die mehr als 14.000 Patente in 84 Ländern mit rund 230 Patentinhabern und über 6000 Lizenznehmern umfassen. MPEG LA ist Anwendern bei der Implementierung der Technologien ihrer Wahl behilflich und bietet ihnen Lizenzlösungen an, die Zugang zu grundlegendem geistigem Eigentum, Betriebsfreiheit, ein geringeres Prozessrisiko und mehr Vorhersehbarkeit im Geschäftsplanungsprozess bieten. Dies wiederum ermöglicht Erfindern, Forschungsinstituten und anderen Inhabern von Technologien, ihr Eigentum zu Geld zu machen und die weltweite Markteinführung zu beschleunigen, wobei die Lizenzierungskosten gleichzeitig beträchtlich reduziert werden. MPEG LA baut derzeit Patentpools für die Genomchirurgie mittels CRISPR sowie für fortschrittliche Akkutechnologien auf und hat Lizenzierungsvorhaben in der Molekulardiagnostik und im Bereich von Therapeutika mit Oligonukleotiden entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.mpegla.com.

