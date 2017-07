BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Debatte über Gewalt in Hamburg:

"Am Ende waren alle schuld, die Polizei, die Kriminellen, die Merkel, der Scholz, die Union, wer auch immer: nur eben nicht die Linke. Die tut so was nicht. Wichtiger als alle Anteilnahme für die Opfer und Geschädigten war die Pflicht, die hehre Idee und damit die eigene Sprechposition rein zu halten: genau wie jeder Spießer, der seine moralische Unfehlbarkeit als Mittel der Selbsterhöhung pflegt, wenn es im Wettbewerb des Kapitalismus nicht so doll läuft mit der eigenen Einzigartigkeit. Die politische Linke hat sich vom kreuzvernünftigen Olaf Scholz bis hin zur autonomen Militanz blamiert. Das wird insbesondere Despoten wie Erdogan freuen, deren Repressionsgelüste gegenüber der Opposition nach den Bildern von Hamburg wohl eher größer geworden sind."/DP/jha

