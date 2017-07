DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Ausschreitungen/G20:

"Es ist etwas verrutscht in unserer Gesellschaft. Das beklagt nicht nur Innenminister de Maizière in schöner Regelmäßigkeit. Das beklagen auch Rettungssanitäter, die von Gaffern gehindert werden, Menschenleben zu retten. Das erleben Feuerwehrleute, die sich bei Einsätzen beschimpfen lassen müssen. Oder Polizisten, die fürchten, vom nächsten Fußballspiel-Einsatz nicht gesund nach Hause zu kommen. Was sich hier zeigt, ist eine erschreckende Respektlosigkeit vor den Hütern der öffentlichen Ordnung, beängstigend wieder vor Augen geführt in den Tagen rund um den G20-Gipfel in Hamburg. Die, die Polizisten attackiert, Läden geplündert und Hamburg in einen Bürgerkriegsschauplatz verwandelt haben, waren ja nicht nur ein paar ewiggestrige Linksextremisten, für die der "Bullenstaat" immer noch die größte Bedrohung ist. Touristen und gelangweilte Hamburger Jugendliche mischten sich unter die Krawallmacher, als sei es das Normalste der Welt. Gewaltexzesse als Party-Happening."/DP/jha

