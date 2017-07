LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Mossul:

"Doch der Wille zum Neuanfang ist in diesem kriegsmüden Land unübersehbar: Zu Tausenden kehren die Flüchtlinge nach Mossul zurück, und zumindest in den östlichen Stadtvierteln erwacht wieder das öffentliche Leben. Es schlägt die Stunde der Politik - und der internationalen Hilfe. Das gilt in besonderem Maße für Berlin: Mit den Waffenlieferungen an die Peschmerga-Kämpfer hat die Bundesregierung einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Extremisten geleistet und zugleich eine Mitverantwortung übernommen. Die ist mit dem Ende der Kämpfe nicht erledigt. Im Gegenteil."/DP/jha

AXC0014 2017-07-11/05:35