STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu FDP:

"Spätestens im Herbst wird die FDP mehr an inhaltlicher Arbeit leisten müssen. Und womöglich könnte es schlauer sein, diese bei allen Verlockungen der Regierungsbank zunächst einmal in der Opposition zu tun. Inhaltliche und personelle Erneuerung ist dringend geboten. An den Hebeln der Macht ist das viel schwerer zu leisten. Doch genau das muss die FDP in den kommenden Monaten hinbekommen. Sonst könnten sich die Liberalen schneller wieder in der außerparlamentarischen Opposition wiederfinden, als ihnen lieb sein kann"/DP/jha

AXC0015 2017-07-11/05:35