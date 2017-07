BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Wirtschafts- und Finanzminister wollen an diesem Dienstag (ab 09.00 Uhr) in Brüssel einen Aktionsplan zum Abbau der Risiken durch faule Kredite bei Europas Banken beschließen. Ziel ist, in den nächsten Monaten über einheitliche Vorgaben die Aufsicht zu stärken und auf nationaler Ebene sogenannte Bad Banks vorzubereiten, die ausfallgefährdete Kredite übernehmen könnten.

Die Summe solcher Kredite, die möglicherweise von den Gläubigern nicht mehr bedient werden könnten, wird für alle Banken in der EU auf rund eine Billion Euro geschätzt. Sie gelten als Risiko für einzelne Banken, aber im Falle größeren Bankenpleiten auch für die gesamte Wirtschaft. Mit dem Aktionsplan will sich die EU vor allem für künftige Krisenzeiten wappnen./vsr/DP/jha

