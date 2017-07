FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neuen Daten zur Radionutzung in Deutschland werden an diesem Dienstag (09.00 Uhr) in Frankfurt veröffentlicht. Für die repräsentative Untersuchung hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) bundesweit mehrere Zehntausend Menschen im Alter ab 14 Jahren nach ihren Lieblingssendern gefragt. Demnach hören derzeit 78,3 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren an jedem Werktag Radio. Die tägliche Hördauer liegt im Schnitt bei 192 Minuten.

In der agma arbeiten rund 210 Unternehmen aus der Werbe- und Medienwirtschaft zusammen. Zweimal im Jahr erhebt der Verein Daten zur Radionutzung der Bevölkerung. Für private und öffentlich-rechtlich Sender sind die Hörerzahlen wichtig, weil davon die Preise für Werbespots abhängen. Sie sagen außerdem etwas über die Akzeptanz bei der Hörerschaft aus./hus/DP/jha

