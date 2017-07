=== *** 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Urteil zum Tarifeinheitsgesetz, Karlsruhe 10:00 DE/Dic Asset AG, HV, Frankfurt *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel 10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), PK "It's the economy, stupid!" - Welche Perspektiven bieten die Parteien der deutschen Wirtschaft?, Berlin 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), PK zum konsolidierten Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q, Purchase *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Juni, Frankfurt 18:30 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (2017 stimmberechtigt im FOMC), New York 19:20 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2017 stimmberechtigt im FOMC) beim Minnesota Women's Economic Roundtable, Minneapolis ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

July 10, 2017

