Zürich - Der Stresslevel in den Finanzabteilungen der Schweizer Unternehmen nimmt zu: Trifft die Einschätzung der Vorgesetzten im Finanz- und Rechnungswesen ein, wird er in den kommenden drei Jahren deutlich steigen. Das zeigt die Arbeitsmarktstudie 2017 des Personalvermittlers Robert Half. Ein wesentlicher Treiber für die zunehmende Inanspruchnahme der bestehenden Mitarbeiter ist der gravierende Fachkräftemangel in den Finanzberufen. Abhilfe schaffen wollen viele CFOs durch die Beschäftigung von Quereinsteigern. Eine effiziente Lösung, die überzeugende Vorteile bietet.

Gründe für den steigenden Stress der Arbeitskräfte in der Finanzabteilung gibt es viele: Die Arbeitslast und die Verantwortung der Finanzabteilung wächst. Gleichzeitig reichen die zur Verfügung stehenden Tools und Arbeitsmittel aber nicht aus, um die Herausforderungen optimal zu bewältigen. Auch der zunehmende Wettbewerb und die Unterbesetzung machen den Finanzmitarbeitern zu schaffen. "Der Mangel an Fachkräften wirkt sich in den Unternehmen negativ aus. Ein Grossteil der Schweizer Unternehmen hat Schwierigkeiten, qualifizierte Kandidaten zu finden. Die bestehenden Mitarbeiter müssen die Lücken füllen, was zu hohen Belastungen führt", erklärt Yeng Chow, Senior Manager bei Robert Half in Zürich.

Quereinsteiger höchst willkommen

