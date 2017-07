Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

UNTERNEHMENSGEWINNE - Der wirtschaftlich angeschlagene Kontinent Europa erwacht zu neuem Leben - und mit ihm seine Unternehmen. Nach vier Jahren mit deutlichen Ertragseinbußen steigerten die 500 größten europäischen Konzerne ihre Nettogewinne im abgelaufenen Geschäftsjahr um mehr als zehn Prozent. Im Auftaktquartal 2017 sogar um 35 Prozent und damit so stark wie zuletzt im Boomjahr 2007, ergaben Berechnungen des Handelsblatts. Die Amerikaner schafften mit einem Plus von 13 Prozent nicht einmal die Hälfte. Mehr Aufträge und optimistische Prognosen der Firmenchefs lassen für das Gesamtjahr sogar ein Gewinnplus von 50 Prozent erwarten. (Handelsblatt S. 1)

AGRARAUSFUHR - Ein Drittel der deutschen Produktion in der Land- und Ernährungswirtschaft werde exportiert, heißt es in einem noch unveröffentlichten Papier des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Beim Fleisch sei es 2015 ein gutes Viertel gewesen, bei Milch und Milchprodukten ein Drittel, bei Fertiggerichten die Hälfte. Die Ausfuhr sichere zahlreiche der etwa 4,5 Millionen Arbeitsplätze in der Agrar- und Ernährungswirtschaft. "Der Export ist wichtig für die deutsche und europäische Agrar- und Lebensmittelindustrie", sagte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt der FAZ. Er sichere Arbeit und Wohlstand "vor allem im ländlichen Raum". (FAZ S. 17)

CO2-STEUER - Deutschland läuft Gefahr, seine mittel- und langfristigen Klimaschutzziele zu verfehlen. Deshalb findet eine Kohlendioxid-Steuer immer mehr Fürsprecher. Auch die Branche der erneuerbaren Energien plädiert für dieses Instrument und will an diesem Mittwoch ein entsprechendes Konzept vorlegen.(Handelsblatt S. 13)

FRANKREICH - Frankreich könnte nach Angaben von Umweltminister Nicolas Hulot bis zu 17 Atomreaktoren abschalten. Dies sei nötig, um das Ziel des Energiewende-Gesetzes zu erfüllen, den Atomanteil an der Stromproduktion bis 2025 auf 50 Prozent zu drücken, sagte Hulot. (SZ S. 15)

