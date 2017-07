Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STADA - Nach dem fehlgeschlagenen ersten Übernahmeversuch nehmen die Finanzinvestoren Bain und Cinven einen neuerlichen Anlauf, um den im MDAX geführten Arzneimittelhersteller zu erwerben. Diesmal hat das Duo größere Sicherheitsvorrichtungen eingebaut, um nicht noch einmal zu scheitern. Die Aufsichtsbehörde Bafin hat nach Angaben der drei Beteiligten dem Plan zugestimmt. Die zwei Beteiligungsgesellschaften erhöhten zum einen leicht den angebotenen Preis und senkten zum anderen ein weiteres Mal die Mindestschwelle für angediente Aktien. Vor allem aber haben sie Vorgespräche mit Aktionären geführt, um die Annahmequote abzusichern. (FAZ S. 22/Börsen-Zeitung S. 7)

THYSSENKRUPP - Der Essener Konzern Thyssenkrupp digitalisiert den Handel mit Stahl-, Aluminium- und Kunststoffteilen und hat dazu eine eigene Plattform entwickelt, die den mehrere Tausend Maschinen umfassenden Anlagenpark mit Kunden vernetzen soll. So sollen die dünnen Margen endlich besser werden. (Handelsblatt S. 22)

DEUTSCHE BANK - Der Chef des größten Einzelaktionärs HNA, Chen Feng, hat der Deutschen Bank sein Vertrauen ausgesprochen. "Die Deutsche Bank hat eine Geschichte von mehr als 140 Jahren und ist eine der besten Banken der Welt", sagte der Firmengründer dem Handelsblatt. Das Engagement könnte das Geschäft der HNA-Gruppe erweitern. "Dies kann als historische Chancen gesehen werden", sagte Chen, der mit einer Delegation um Chinas Präsidenten Xi Jinping vergangene Woche zum Staatsbesuch nach Deutschland gereist war. (Handelsblatt S. 28)

SIEMENS - Gasturbinen von Siemens sind auf der Krim gelandet. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Sanktionen, die die EU und die USA wegen der Annexion der Halbinsel 2014 gegen Russland verhängt haben - unter anderem im Energiesektor. Nach Darstellung des Münchner Konzerns ist dies jedoch ohne eigenes Zutun geschehen. Siemens versucht nun, den Einbau dieser Turbinen in Kraftwerke auf der Krim mit einer Strafanzeige und einer Klage auf Einhaltung der Verträge zu verhindern. (Börsen-Zeitung S. 7)

FOSUN - Der chinesische Mischkonzern Fosun ist auf der Suche nach weiteren Übernahmezielen in Deutschland. "Wir schauen in Deutschland und in Europa nach guten Investitionsmöglichkeiten. In Deutschland sind mehrere Teams aktiv dabei, konkrete Chancen auszuloten", sagte die Vizechefin Kang Lan in einem Gespräch mit dem Handelsblatt. Mit der Arag Lebensversicherungs-AG wurde kürzlich ein Unternehmen mit 322.000 Lebensversicherungsverträgen und Kapitalanlagen in Höhe von 2,8 Milliarden Euro übernommen. Die deutsche Bank Hauck & Aufhäuser gehört bereits zum Fosun-Imperium. Am Hamburger Modehaus Tom Tailor ist man beteiligt. (Handelsblatt S. 29)

AKZO-NOBEL - Bis zum Frühjahr kommenden Jahres soll die Trennung des Spezialchemiegeschäfts vom niederländischen Akzo-Nobel-Konzern vollzogen sein. Anfang 2018 will das Management die Entscheidung treffen, auf welchem Weg dies geschehen soll. "Wir fahren zweigleisig", sagt der für das Spezialchemiegeschäft zuständige Vorstand Thierry Vanlancker im Gespräch mit der FAZ. Entweder wird im Wege einer Abspaltung oder über eine öffentliche Erstnotierung ein separates börsennotiertes Unternehmen entstehen. Oder das Chemieunternehmen wird möglichst als Ganzes an strategische Partner oder Finanzinvestoren verkauft. Bis Ende des Jahres sollen die entsprechenden Verkaufsunterlagen erstellt werden, parallel dazu wird der mögliche Börsengang vorbereitet. Der Prozess ist ergebnisoffen. (FAZ S. 18)

WÜRTH - "Wir brauchen alle Kanäle, um weiter erfolgreich zu sein: Außendienst, Niederlassungen und Internet", sagte Martin Schäfer, oberster Außendienstler beim Werkzeughersteller Würth, in einem Interview. "Unsere Mitarbeiter sind kompetent und sympathisch. Die Menschen kann man in unserem Geschäft nicht ersetzen." Außerdem wendet sich Würth bewusst an die Handwerker, nicht an die Privatleute. Der Family-Store in der Stuttgarter Innenstadt sei ein Test. (SZ S. 19)

CHARITE - Der Berlin regierende rot-rot-grüne Senat plant ein Experiment, das der Charite schlecht bekommen dürfte: Er will das Geschäft rund um das Krankenbett rekommunalisieren und damit ein funktionierendes Modell öffentlich-privater Partnerschaft (PPP) rasieren. Die Leitung des Krankenhauskonzerns fürchtet deshalb schon Verluste in zweistelliger Millionenhöhe. An diesem Mittwoch will der Aufsichtsrat der Charite mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) an der Spitze beraten, wie der Koalitionsvertrag umgesetzt wird. Der Umgang mit dem deutschen Vorzeigekrankenhaus strahlt weit über Berlin hinaus. (FAZ S. 15)

NORTH CHANNEL BANK - Die North Channel Bank in Mainz soll in einen riesigen Fall von Steuerbetrug verwickelt sein, bei dem es um 1,7 Milliarden Euro geht. Die Staatsanwaltschaft Kopenhagen ermittelt gegen mehr als 200 US-Pensionsfonds und auch gegen das Kreditinstitut. (SZ S. 16)

DERO BANK - Eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von Kunst und Kultur soll Steuern in Höhe von 30 Millionen Euro hinterzogen haben. Nach Informationen von Handelsblatt und BR Recherche ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gegen den Geschäftsführer der Kunst-Gesellschaft in Frankfurt sowie gegen einen Vorstand der Dero Bank in München, Andreas Grosjean. Grosjean soll bei der Abwicklung der Geschäfte eine entscheidende Rolle gespielt haben. Seine Bank wurde bereits durchsucht. Eine Stellungnahme lehnte die Dero Bank ab. (Handelsblatt S. 30)

