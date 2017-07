Den frühere Finanzministeriumsmitarbeiter Randal Quarles soll zum obersten Bankenaufseher der Notenbank ernannt werden. Für Trump soll er die nach der Finanzkrise eingeführten Bankenregulierungen wieder lockern.

US-Präsident Donald Trump will den früheren Finanzministeriumsmitarbeiter Randal Quarles zum obersten Bankenaufseher der Notenbank (Fed) machen. Das Präsidialamt kündigte die Ernennung von Quarles am Montag in Washington an. Er muss noch vom Senat bestätigt werden. Quarles wird eine zentrale Rolle ...

