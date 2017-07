Strategische Kooperation von Zur Rose und Medbase: Kombination von medizinischer und pharmazeutischer Kompetenz und exklusive Belieferung der Medbase-Zentren mit Arzneimitteln

EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Kooperation Strategische Kooperation von Zur Rose und Medbase: Kombination von medizinischer und pharmazeutischer Kompetenz und exklusive Belieferung der Medbase-Zentren mit Arzneimitteln 11.07.2017 / 07:00

Frauenfeld, 11. Juli 2017

Medienmitteilung

Strategische Kooperation von Zur Rose und Medbase

Kombination von medizinischer und pharmazeutischer Kompetenz und exklusive Belieferung der Medbase-Zentren mit Arzneimitteln

Die Versandapotheke und Ärztegrossistin Zur Rose und Medbase als grösster Dienstleister in der ambulanten medizinischen Grundversorgung vereinigen im Rahmen einer strategischen Kooperation ihre medizinischen und pharmazeutischen Kompetenzen.

Die Medbase-Gruppe betreut in der Schweiz aktuell 450'000 Patienten mit gesamthaft 1.8 Millionen Konsultationen pro Jahr. Künftig beliefert Zur Rose alle Medbase-Zentren exklusiv mit Arzneimitteln. Die beiden Partner entwickeln für ihre Patienten durch Kombination ihrer medizinischen und pharmazeutischen Kompetenz ein integriertes Modell, das eine Verbesserung der Versorgung ermöglicht. Neben gemeinsamen Dienstleistungen und Angeboten lancieren Zur Rose und Medbase zudem eine Online-Plattform, auf der sie Beiträge zu medizinischen, pharmazeutischen und therapeutischen Themen publizieren. Abgestimmt auf diese Inhalte werden Gesundheitsprodukte angeboten, die über den Online-Shop von Zur Rose bezogen werden können.

Kontakt: Pascale Ineichen, Corporate Communications Zur Rose Direktwahl +41 52 724 08 18 | E-Mail pascale.ineichen@zurrose.com

Silvia Nüesch, Corporate Communications Medbase Direktwahl +41 52 260 29 54 | E-Mail silvia.nueesch@medbase.ch

Zur Rose Zur Rose, eine Tochtergesellschaft der Schweizer Zur Rose Group AG, ist eine Versandapotheke und Ärztegrossistin sowie ein Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitsbereich in der Schweiz und in Deutschland. Mit ihrem Geschäftsmodell trägt sie zu einer sicheren und qualitativ hochwertigen pharmazeutischen Versorgung bei. Die Zur Rose-Gruppe ist die führende «pure play» Versandapotheke Europas. Weitere Informationen finden Sie unter www.zurrosegroup.com.

Medbase Medbase ist der grösste Dienstleister in der ambulanten medizinischen Grundversorgung. An gegenwärtig 47 Standorten bietet das Unternehmen umfassende medizinische und therapeutische Dienstleistungen an. Das Angebot beinhaltet ambulante Grundversorgung, Spezialarztmedizin und Therapieleistungen. Der Bereich Corporate Health von Medbase unterstützt Unternehmen beim umfassenden Gesundheitsmanagement. Im Sinne eines integrierten Versorgungsmodells verfügt Medbase über eine moderne Infrastruktur, wobei das Unternehmen die Bereiche Prävention, Akutmedizin und Rehabilitation verbindet. Medbase beschäftigt über 950 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie unter www.medbase.ch.

Ende der Medienmitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Zur Rose Group AG Walzmühlestrasse 60 8500 Frauenfeld Schweiz Telefon: +41 52 724 08 14 Internet: www.zurrosegroup.com

ISIN: CH0199729366, CH0042615283 Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

590775 11.07.2017

ISIN CH0199729366 CH0042615283

AXC0029 2017-07-11/07:00