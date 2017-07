IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: CEO von Manganese X Energy informiert über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen

Deutsches Börsenkürzel:9SC2 11. Juli 2017

An unsere treuen Aktionäre in Europa:

Ich halte es für wichtig, dass ich angesichts der aktuellen Verkaufsaktivitäten unserer Aktie im vergangenen Monat ein Unternehmensupdate bereitstelle. Zunächst möchte ich erwähnen, dass sich Mangan zu einem wesentlichen Bestandteil der Lithiumionenbatteriebranche für Elektrofahrzeuge entwickelt, wie sich auch an der Meldung des Autoherstellers Volvo vom 6. Juli, in der eine komplette Umstellung auf Elektromotoren in allen Fahrzeugen bis 2019 angekündigt wird, zeigt: Carmaker Volvo saying all new models will have an electric motor from 2019 (http://www.bbc.com/news/business-40505671). Dabei wird deutlich, dass nicht nur die Nachfrage nach Mangan sondern auch dessen Wert steigen wird.

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir in unserem Manganprojekt Battery Hill positive Fortschritte erzielen und anstreben, der erste nordamerikanische Produzent von Mangan-Mehrwertprodukten für die Lithiumionenbatteriebranche zu werden. Der Grund für die aktuellen Verkaufsaktivitäten sind die am 15. Januar und 23. Februar 2017 abgeschlossenen Finanzierungen, bei denen insgesamt 5.106.667 Flow-Through-Aktien (die FT-Aktien) zu einem Preis von 0,15 $ begeben wurden, die nun am Markt verkauft werden. Die Investoren haben für diese Aktien einen Steuerfreibetrag von 50 % erhalten, was bedeutet, dass diese Aktien die Investoren im Grunde nur die Hälfte gekostet haben. Positiv ist zu vermerken, dass wir im Rahmen unseres vor Kurzem abgeschlossenen Bohrprogramms mit neun Löchern über insgesamt 1.600 Meter die Gebiete Sharpe und Moody Hill untersucht haben. Hier lieferten die Bohrungen im vergangenen Jahr Werte von bis zu 16,73 Prozent Manganoxid auf 32,85 Metern bzw. 13,87 Prozent Manganoxid auf 52,6 Metern. Die Ergebnisse des Frühjahresbohrprogramms sollen innerhalb der nächsten 6 bis 8 Wochen eintreffen. Nach Erhalt der Analyse- und Bohrergebnisse beabsichtigen wir die Anfertigung eines NI 43-101-konformen Berichts bis zum Ende des Jahres, in dessen Rahmen wir eine Schätzung zur Steigerung und Bestätigung der Mineralressourcen in unserem Mangankonzessionsgebiet Houlton-Woodstock durchführen werden. Dies ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Produktionsaufnahme in unserem Konzessionsgebiet. Darüber hinaus erzielten wir bei unseren aktuellen Laugungstests eine Gewinnungsrate von 96 %, eine sehr positive und vielversprechende Entwicklung. Wir nehmen nun auch in Zusammenarbeit mit zwei großen Beratungsfirmen, die auf die Entwicklung von Manganprojekten sowie kosteneffiziente Verfahren spezialisiert sind, ein Marketing- und ökonomisches Kostenbewertungsprojekt in Angriff, um ein wirtschaftlich tragfähiges und kosteneffizientes Mangan-Mehrwertprodukt zu ermitteln.

Zuletzt haben wir auch Mittel von der Regierung der kanadischen Provinz New Brunswick erhalten und gehen möglichen Akquisitionen offensiv nach. Ich bin der Ansicht, dass der geduldige Anleger durch die bevorstehenden Fortschritte und Projekte belohnt werden wird. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Manganese X Energy Corp. Ich gebe Ihnen mein Wort, Sie über neue und anstehende Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.

Bitte setzen Sie sich mit mir per E-Mail an martin@kepman.com oder telefonisch unter der kanadischen Rufnummer (514) 802-1814 in Verbindung. Gerne werde ich Ihnen eventuelle Fragen beantworten. Herzlichen Dank.

Martin Kepman CEO von Manganese X Energy Corp.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Martin Kepman CEO & Director martin@kepman.com 1-514-802-1814

