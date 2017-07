Das Desaster erinnert fatal an die Loveparade in Duisburg: Politiker beschlossen die Events, erst dann ließen sie die Sicherheitslage prüfen. Wir müssen einsehen, dass einige Events nicht möglich sind. Ein Kommentar.

Die Ansage ist eindeutig: Gewalttäter dürften nicht darüber bestimmen, welche Veranstaltungen in Deutschland möglich sind, sagen Kanzlerin, Bundespräsident und Hamburgs Bürgermeister einhellig. So etwas wie ein G20-Gipfel müsse in Deutschland möglich sein.

Die Ansage ist aber auch eindeutig falsch. Sie stellt Prinzipien über die Sicherheit der Bürger. Nach Hamburg muss sich endlich etwas umkehren: Zuerst muss die Frage geklärt werden, welche Veranstaltungen sicher durchgeführt werden können. Erst dann kann die Entscheidung fallen, sie zu organisieren. Deutschland muss sich eingestehen, dass es Veranstaltungen gibt, die allein in Megacitys wie Tokio, London und New York passen - und damit eben nicht zu Deutschland.

Bisher läuft es meist anders: Der G20-Gipfel in Hamburg beruhte auf einer einsamen Zusage von Bürgermeister Olaf Scholz an die Kanzlerin. In ihrem Ablauf erinnert diese Entscheidung fatal an die Loveparade in Duisburg. Auch dort stand der politische Wille, ein Großereignis in die Stadt zu holen, über allem. In Hamburg gab es anders als bei der Musik-Veranstaltung keine Toten - doch das war reines Glück. Obwohl sämtliche Reserven der deutschen Polizei mobilisiert waren, reichte das Aufgebot von über 20.000 Beamten zwar dazu, die Gipfelteilnehmer zu schützen und nur kleinere Abweichungen vom Programm nötig zu machen. Doch für den Schutz der Stadt genügten die personellen ...

