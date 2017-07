New York - An der Wall Street haben die Technologieaktien zum Wochenstart ihre Gewinne vom Freitag ausgebaut. Hoffnung legten die Anleger am Montag vor allem in den bevorstehenden Auftakt der Berichtssaison, die in den kommenden Tagen mit ersten Resultaten aus dem Bankensektor ins Laufen kommt. Experten versprechen sich dann mehr Aufschluss über das globale Wirtschaftswachstum. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hingegen rutschte minimal ins Minus.

Der Dow gab am Ende um 0,03 Prozent auf 21'408,52 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P-500-Index ging es um 0,09 Prozent auf 2427,43 Punkte nach oben. Der Nasdaq-100-Index stieg um 0,67 Prozent auf 5694,15 Punkte. Die Technologiewerte hatten bereits am Freitag einen weiteren Erholungsversuch unternommen.

Unter den Einzelwerten bewegten sich Chiphersteller zum Wochenbeginn in unterschiedliche Richtungen. So verloren die Aktien von Intel 0,68 Prozent, nachdem die Experten von Jefferies dem Hersteller von Computer-Prozessoren ein negatives Votum ausgesprochen hatten. Analyst Mark Lipacis begründete ...

