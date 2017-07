SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 47,06 US-Dollar. Das waren 18 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung stieg um 16 Cent auf 44,56 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einem richtungslosen Handel. Nach wie vor spielt die Sorge vor einer längerfristigen Überversorgung eine wichtige Rolle am Ölmarkt. Am Abend werden die wöchentlichen Zahlen zu den US-Rohöllagerbeständen des privaten Instituts API bekannt gegeben. Sie gelten als Vorabindikation für die offiziellen Reservedaten, die am Mittwoch zur Veröffentlichung anstehen./tos/das

