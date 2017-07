Bei der Mitgliederversammlung des Fachverbandes Gebäude-Klima e. V. (FGK) am 30.Juni in Köln wurde ein neuer Vorstand gewählt. Prof. Dr.-Ing. Ulrich Pfeiffenberger trat nach 15 Jahren nicht mehr als Vorstandsvorsitzender an. Als sein Nachfolger wurde Prof. Dr.-Ing. Christoph Kaup, Howatherm GmbH und Honorarprofessor am Umweltcampus Birkenfeld, einstimmig gewählt. Neu im Vorstand sind außerdem Udo Jung, Geschäftsführer der Trox GmbH, und Prof. Dr.-Ing. Ulrich Eser, Hochschule Esslingen. Als stellvertretender Vorsitzender bleibt Karl Walter Schuster, BTGA, weiterhin im Amt. In Ihrem Vorstandsamt wurden außerdem Martin Greis, Viessmann Werke GmbH & Co. KG und Marc Oliver Stulz, Stulz GmbH, in Ihren Vorstandsämtern bestätigt. Neben Pfeiffenberger schied auch Robert Baumeister, RLT-Herstellerverband, aus dem Vorstand aus. Prof. Dr.-Ing. Pfeiffenberger gehört dem FGK seit seiner Gründung vor 47 Jahren an und war 20 Jahre lang Mitglied im Vorstand. Die mehr als 100 anwesenden ...

