New Albany - Der angeschlagene US-Modekonzern Abercrombie & Fitch hat einen schwarzen Tag an der Börse erlitten. Die Aktie fiel im New Yorker Handel um über 21 Prozent, nachdem das Unternehmen den Versuch eines Verkaufs an Investoren am Montag für gescheitert erklärte. Trotz verschiedener Interessenten und vorläufiger Gespräche mit potenziellen Investoren seien die Verhandlungen beendet worden, teilte Abercrombie & Fitch mit.

Nach "umfassender Überprüfung aller relevanten Faktoren" sei der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass die entschlossene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...