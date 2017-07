Rational AG erhöht Wachstumsprognose

Rational erhöht Wachstumsprognose

Landsberg a. Lech, 11. Juli 2017 - Die Rational AG erhöht den Zielwert für das Geschäftswachstum im Konzernjahr 2017 auf 11-13% im Vergleich zum Vorjahr. An der bisherigen Ergebnisprognose einer EBIT-Marge zwischen 26% und 27% wird festgehalten.

Nach einem guten Start ins Geschäftsjahr schon im ersten Quartal, ist das Management-Team bei der Aufstellung des Halbjahresabschlusses zum 30. Juni 2017 zur Erkenntnis gelangt, dass bei Absatz und Umsatz die bisher gegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2017 wahrscheinlich leicht übertroffen wird. Getragen wird dies von guten Rahmenbedingungen insgesamt, einem soliden Geschäftsverlauf in den meisten Regionen und einigen Großaufträgen insbesondere aus Nordamerika.

Details zum zweiten Quartal werden wie ursprünglich geplant am 8. August 2017 veröffentlicht. Zusätzlich wird am Nachmittag des gleichen Tages noch eine Telefonkonferenz für Analysten stattfinden, zu der noch separat eingeladen wird.

Redaktionshinweis: Die Rational-Gruppe ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter, davon mehr als 900 in Deutschland. Seit dem IPO im Jahr 2000 ist Rational im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Nach innen fühlt sich Rational dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von Rational geleisteten Arbeit.

Für Rückfragen: Stefan Arnold, Investor Relations; Axel Kaufmann, CFO

