FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - POSITIV - Nach zwei Handelstagen mit Kursgewinnen dürfte der Dax auch am Dienstag ganz leicht zulegen. Der Broker IG Markets indizierte den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,1 Prozent fester auf 12 474 Punkte. Damit verbliebe der Dax jedoch unverändert unterhalb der Marke von 12 500 Punkten, unter der er seit Ende Juni konsolidiert.

USA: - GEWINNE - An der Wall Street haben die Technologieaktien zum Wochenstart ihre Gewinne vom Freitag ausgebaut. Hoffnung legten die Anleger am Montag vor allem in den bevorstehenden Auftakt der Berichtssaison, die in den kommenden Tagen mit ersten Resultaten aus dem Bankensektor ins Laufen kommt. Experten versprechen sich dann mehr Aufschluss über das globale Wirtschaftswachstum. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hingegen rutschte minimal ins Minus.

ASIEN: - HÖHER - Asiens Aktienmärkte sind am Dienstag weiter gestiegen. Vor allem Technologieaktien legten zu. Investoren zeigten sich damit im Vorfeld der Rede von Fed-Chefin Janet Yellen vor dem US-Kongress am Mittwoch zuversichtlich - diese könnte weitere Anhaltspunkte für die erwartete nächste Zinserhöhung liefern. Auch die beginnende Berichtssaison der Unternehmen schreckte die Anleger nicht ab.

DAX 12.445,92 0,46% XDAX 12.451,94 0,22% EuroSTOXX 50 3.478,06 0,41% Stoxx50 3.128,92 0,40% DJIA 21.408,52 -0,03% S&P 500 2.427,43 0,09% NASDAQ 100 5.694,15 0,67% Nikkei 225 20.183,07 0,51% (6:55 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - VERLUSTE - Der Bund-Future dürfte aufgrund der Vorgaben aus Asien mit leichten Verlusten in den Tag starten, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Dienstagmorgen. Im Zuge der Platzierung der niederländischen Staatsanleihe mit einer Laufzeit bis 2047 dürfte der Druck seiner Meinung nach anhalten. Gojny sieht den Bund-Future sich am Tage zwischen 160,10 und 161,55 bewegen.

Bund-Future Schlusskurs 160,95 0,26% Bund-Future Settlement 160,94 0,01%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,14 DOLLAR - Der Eurokurs ist bis zum Dienstagmorgen sukzessive abgebröckelt, nachdem er schon am Vortag mit der Marke von 1,14 US-Dollar gekämpft hatte. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,1387 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1387 (Freitag: 1,1412) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,1387 -0,11% USD/Yen 114,40 0,32% Euro/Yen 130,27 0,20%

ROHÖL - TEURER - Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 47,06 US-Dollar. Das waren 18 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung stieg um 16 Cent auf 44,56 Dollar.

