Zürich - Defferrad & Lanz (DL), Westschweizer Branchenführer in der unabhängigen Hypovermittlung, schliesst sich MoneyPark an. So entsteht das umfassendste Beratungsuniversum für alle Fragen rund um die Immobilienfinanzierung in der Schweiz.Über 2 Mrd. Franken an Hypothekarkrediten vermitteln beide Institute nunmehr gemeinsam pro Jahr. Die Übernahme von DL durch MoneyPark ist die konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie von MoneyPark in der Romandie und ein weiterer Meilenstein in der noch jungen Geschichte des erfolgreichen Schweizer Fintechs. Dank DL kann MoneyPark aber nicht nur auf einen Schlag 5 neue Standorte in der Wachstumsregion Romandie erschliessen, sondern gewinnt über 30 top qualifizierte Hypospezialisten und 15weitere Mitarbeitende in unterstützenden Unternehmensbereichen. Neu beschäftigt MoneyPark damit über130 Mitarbeitende schweizweit und verwaltet einen Hypothekarbestand von über 8 Milliarden Franken.

DL sind seit über 10 Jahren im Westschweizer Markt aktiv und prägen als Pioniere die unabhängige Beratung rund um Immobilien, Vorsorge und Steuerfragen. DL haben in den vergangenen Jahren dank hochqualifizierten Mitarbeitenden und breit abgestütztem Partnernetzwerk eine vertrauenswürdige Marke aufgebaut und sind im Westschweizer Hypomarkt optimal verankert. Mit Filialen in Genf, Lausanne, Nyon, Vevey und Neuchâtel und rund 45 Mitarbeitenden ist DL klarer Marktführer in der Romandie. "Mit DL gewinnt MoneyPark eine grosse Anzahl hochqualifizierter Berater und Beraterinnen und kann von dem breit abgestütztem Kunden- und Partnernetzwerk profitieren", ist Stefan Heitmann, CEO und Gründer von MoneyPark überzeugt. "Der Anschluss von DL verbindet die exzellente Beratung und ein ausgebautes Filialnetz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...