IRW-PRESS: Veritas Pharma Inc.: Veritas Pharma macht weitere Fortschritte hinsichtlich der Aufnahme der klinischen Studien

Veritas Pharma macht weitere Fortschritte hinsichtlich der Aufnahme der klinischen Studien

10. Juli 2017, Vancouver, B.C. - Veritas Pharma Inc. (CSE: VRT; OTC: VRTHF; und Frankfurt: 2VP), ein aufstrebendes Entdeckungs- und IP-Entwicklungsunternehmen, freut sich, bekannt zu geben, dass sein Forschungszweig, Cannevert Therapeutics Ltd., nächste Woche ein Team ins Ausland entsenden wird, um weitere zugelassene Produzenten von medizinischem Cannabis und klinische Forschungseinrichtungen zu prüfen. Damit soll deren Potenzial als Quelle für Cannabismaterial bzw. als Standort für klinische Studien bewertet werden. Ziel von Cannevert ist es, im weiteren Jahresverlauf weitere seiner schmerzlindernden Hauptextrakte zu untersuchen.

Dr. Lui Franciosi, CEO von Veritas, sagte dazu: Wir kundschaften zwar weitere mögliche Standorte für klinische Studien in Europa aus; hierbei haben sich vor allem die Niederlande hervorgetan. Die Kosten und gesetzlichen Beschränkungen erweisen sich jedoch als Hürde. Daher prüfen Veritas und Cannevert auch andere Kontinente. Unser neuester möglicher Standort befindet sich in einem besonderen Teil der Vereinigten Staaten, Puerto Rico, wo sich dank der zahlreichen Anlagen und Einrichtungen von pharmazeutischen Großkonzernen zahlreiche Standorte mit relativ ungenutzten Anlagen finden. Diese sind für Veritas und Cannevert von großem Interesse, insbesondere, wenn wir lokal angebaute Cannabismaterialien für die Herstellung unserer Hauptextrakte beziehen können. Deshalb werden wir einige solcher Standorte besichtigen.

Über Veritas Pharma Inc.

Veritas Pharma Inc. ist ein aufstrebendes Pharma- und IP-Entwicklungsunternehmen, das über Cannevert Therapeutics Ltd. (CTL) die wissenschaftlichen Grundlagen von medizinischem Cannabis weiterentwickelt. Ziel des Unternehmens ist es, durch Investitionen in CTL die wirksamsten Cannabisstämme (Anbausorten) gegen Schmerzen, Übelkeit, Epilepsie und posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zu entwickeln und damit die so dringend nötigen klinischen Daten für den Nachweis der positiven Eigenschaften von medizinischem Marihuana zu liefern. Das Alleinstellungsmerkmal von CTL ist der Einsatz eines kostengünstigen Forschungs- und Entwicklungsmodells, das zur Steigerung des Unternehmenswertes und zur rascheren Markteinführung beiträgt. Das Investment von Veritas in CTL wird von einem starken Führungsteam aus erfahrenen Pharmakologen, Anästhesisten und Chemikern mit akademischer Ausbildung geleitet. Wirtschaftliches Ziel des Unternehmens ist es, sein geistiges Eigentum an CTL (Anbausorten und Züchtungen) patentrechtlich zu schützen und dieses an Krebskliniken, Versicherungen und Pharmabetriebe zu verkaufen bzw. zu lizenzieren. Die Zielgruppe sind internationale Märkte mit einem Umsatzvolumen von mehreren Milliarden Dollar.

Über Cannevert Therapeutics Ltd.

CTL ist ein Privatunternehmen, das sich im Besitz einer Gruppe von Chemikern, Pharmakologen und anderen medizinischen Fachkräften befindet. CTL unterhält Büros auf dem Campus der University of British Columbia und hat von Health Canada die Genehmigung für die Durchführung von Forschungsarbeiten zu Cannabiszüchtungen erhalten. Veritas hat rund 1,5 Millionen $ in CTL investiert und besitzt dadurch seit April 2017 rund 80 % alle Eigentumsanteile an CTL. CTL hat mit Veritas auch ein Lizenzabkommen unterzeichnet, das Veritas zur Vermarktung aller von CTL entwickelten Produkte berechtigt.

Veritas Pharma Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien in drei Ländern gehandelt werden: in Kanada an der Canadian Stock Exchange unter dem Kürzel VRT, in den Vereinigten Staaten am OTC-Markt unter dem Kürzel VRTHF und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel 2VP.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.veritaspharmainc.com.

Für das Board of Directors von Veritas Pharma Inc.

Dr. Lui Franciosi Dr. Lui Franciosi Chief Executive Officer

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.veritaspharmainc.com, unter unserem Firmenprofil auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) sowie auf der Website der kanadischen Börse CSE (www.thecse.com).

Kontakt für Investoren und Medien Veritas Pharma Inc. Sam Eskandari Tel: +1.416.918.6785 E-Mail: ir@veritaspharmainc.com Webseite: www.veritaspharmainc.com

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40327 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40327&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92347 A1066

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA92347A1066

AXC0041 2017-07-11/07:42