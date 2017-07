Zürich (awp) - Der Hypothekenvermittler Moneypark hat die in Lausanne beheimatete Defferrard & Lanz SA (DL) erworben. Gemeinsam würden die beiden Institute auf ein Vermittlungsvolumen von 2 Mrd CHF pro Jahr kommen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Moneypark hält neu 100% der Anteile an DL. Über den Kaufpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...