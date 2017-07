DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Tui steigt nun komplett bei der Reederei Hapag-Lloyd aus. Der Touristikkonzern veräußert die noch verbliebenen rund 8,5 Millionen Aktien im Paket auf dem offenen Markt zu einem garantierten Mindestpreis. Dieser orientiere sich am Schlusskurs vom Montag, teilte die TUI AG mit.

Die im SDAX notiert Hapag-Lloyd-Aktie schloss am Montag bei 29,50 Euro. Damit könnten dem Konzern rund 250,75 Millionen Euro zufließen.

Vor diesem Verkauf habe Tui bereits seit März 6,0 Millionen Aktien in Einzeltransaktionen auf dem offenen Markt veräußert. Zu den dabei erzielten Erlösen äußerte sich Tui nicht. Mit der Veräußerung schließt der Konzern den Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereichen und Beteiligungen ab. Zum 31. März 2017 lag der Buchwert der Beteiligung in der Konzernbilanz bei 395,0 Millionen Euro.

Die Erlöse aus der Transaktion sollen in den Umbau von Tui zu einem integrierten Touristikkonzern mit Schwerpunkt auf eigenen Hotel- und Kreuzfahrtmarken und die weitere Stärkung der Bilanz reinvestiert werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Termine:

10:00 DE/Dic Asset AG, HV

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2047 im Volumen von 750 Mio bis 1,25 Mrd EUR 11:00 DE/Kuponfestlegung für neue Bundesanleihen mit Laufzeit August 2027

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.424,00 -0,02% Nikkei-225 20.185,03 +0,52% Shanghai-Composite 3.210,59 -0,06% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.445,92 +0,46% DAX-Future 12.442,50 +0,22% XDAX 12.451,94 +0,22% MDAX 24.750,51 +0,72% TecDAX 2.236,22 +0,73% EuroStoxx50 3.478,06 +0,41% Stoxx50 3.128,92 +0,40% Dow-Jones 21.408,52 -0,03% S&P-500-Index 2.427,43 +0,09% Nasdaq-Comp. 6.176,39 +0,38% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,95 +41

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick:

Gut behauptet - Angesichts recht freundlicher internationaler Vorgaben zeichnen sich an Europas Börsen leichte Aufschläge zur Eröffnung am Dienstag ab. Das Geschäft dürfte allerdings rasch verflachen. Zum einen stehen keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Zum anderen dürften sich die Anleger vor der Anhörung von Fed-Chefin Yellen am Mittwoch vor dem US-Kongress zurückhalten. Sollte die Finanzmärkte die Yellen-Aussagen hawkish interpretieren, könnte dies die Kurse an den Anleihe- und Aktienmärkten erneut unter Druck setzen. Die Erwartungen der US-Notenbank und der Finanzmärkte an die weitere Zinspolitik liegen bislang weit auseinander - während die Fed vier Zinsschritte bis Ende 2018 in Aussicht stellt, sind am Markt bislang nur zwei Schritte eingepreist. Einen Vorgeschmack auf die Yellen-Anhörung könnten Reden von Fed-Gouverneurin Brainard sowie Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari am Dienstag liefern. Unternehmenstechnisch zeichnet sich am Dienstag ein ruhiges Geschäft ab. Die Anleger warten auf den Beginn der US-Berichtssaison, die gegen Ende der Woche durch die Veröffentlichung von Quartalszahlen einzelner Banken eingeläutet wird.

Rückblick:

Etwas fester - Das Ergebnis des G20-Gipfels vom Wochenende in Hamburg wurde positiv gewertet: "Der Gipfel hat sich für freien Handel und gegen Protektionismus ausgesprochen, das war so nicht unbedingt zu erwarten", sagte ein Marktteilnehmer. "Nun wartet der Markt auf den Beginn der Berichtssaison. Steigen die Unternehmensgewinne so deutlich wie erwartet, haben auch die Kurse Aufwärtspotenzial", ergänzte er. Leicht positiv für die gesamte Branche bewertete ein Aktienhändler die andauernde Konsolidierung im Reederei-Bereich. Mit der Übernahme von Orient Overseas durch die chinesische Cosco entsteht die drittgrößte Container-Reederei der Welt. Orient Overseas legten um 20 Prozent zu. Hapag Lloyd gewannen 7,3 Prozent und Moeller Maersk in Kopenhagen 4 Prozent. Der norwegische Aluminiumkonzern Norsk Hydro (plus 1,5 Prozent) will alleine das Sagen beim Weiterverarbeiter Sapa haben. Dazu kaufen die Norweger den Joint-Venture-Partner Orkla bei Sapa heraus. Der Hersteller beispielsweise von Aluminiumprofilen wird dabei mit 27 Milliarden norwegischen Kronen bewertet, umgerechnet 2,8 Milliarden Euro.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Wie weithin erwartet, haben Bain Capital und Cinven einen Antrag auf Befreiung von der einjährigen Sperrfrist zur Abgabe eines neuen freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für Stada gestellt. Die Konditionen wurden leicht angepasst: So wird die Annahmeschwelle auf nunmehr 63 Prozent gesenkt, hier war das erste Gebot gescheitert. Beim Preis gab es eine kleine Verbesserung auf 66,25 Euro. Die Bafin hat dem Antrag von Bain und Cinven bereits stattgegeben. Stada schlossen 1,4 Prozent höher bei 65,38 Euro. GFT brachen nach einer Prognosesenkung um 10,7 Prozent ein. Ursache für die Gewinnwarnung waren Kostensenkungsmaßnahmen zweier Großkunden. Im DAX gewannen Eon (plus 2,2 Prozent) nach einer Hochstufung aus dem Hause HSBC, während die Analysten der UBS die Lufthansa (minus 0,4 Prozent) auf Neutral gesenkt haben. Brenntag stiegen im MDAX um 1,4 Prozent nach einer Kaufempfehlung der HSBC. Der Börsengang des Fintech-Unternehmens Naga Group lief hervorragend. Die Aktie schloss bei 7 Euro und'damit deutlich über dem Ausgabekurs von 2,60 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): unv. bei 12.452 Punkten

Mit dem Ausstieg von Tui bei Hapag-Lloyd standen die Aktien der beiden Unternehmen im nachbörslichen Handel am Montag im Zentrum des Interesses (siehe TAGESTHEMA). Für die Tui-Aktie ging es bei Lang & Schwarz um 1,8 Prozent nach oben, die Titel von Hapag-Lloyd verloren dagegen 0,7 Prozent.

USA / WALL STREET

Wenig verändert - Lediglich die zuletzt gebeutelten Technologiewerte setzten ihre positive Tendenz vom Freitag fort. Der Subindex im S&P-500 verbesserte sich um 0,7 Prozent. Bei den Einzelwerten gewannen Apple 0,6 Prozent und Microsoft kletterten um 0,7 Prozent. Dabei wird von Investoren mit Spannung verfolgt, ob sich die jüngste Erholung als kurzfristige Entwicklung herausstellt, oder ob sich ein längerfristiger Trend ausbildet. Bei den Einzelwerten standen weiter Tesla im Fokus. Nachdem die Aktie in der Vorwoche um 13 Prozent abgesackt war und auch im frühen Handel unter Druck stand, schloss sie die Sitzung mit einem Plus von 0,9 Prozent. Am Wochenende ist das erste Fahrzeug des neuen Typs Model 3 vom Band gerollt. Die geplanten Stückzahlen des neuen Modells erscheinen vielen Analysten allerdings als deutlich zu niedrig. Der US-Anleihemarkt erholte sich leicht nach den kräftigen Abgaben der Vorwoche. Die Rendite der zehnjährigen Papiere fiel um 1 Basispunkt auf 2,38 Prozent. Am Freitag hatte sie mit 2,39 Prozent noch den höchsten Stand seit dem 11. Mai markiert.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.27 Uhr EUR/USD 1,1385 -0,1% 1,1398 1,1390 EUR/JPY 130,27 +0,2% 130,00 129,90 EUR/CHF 1,1018 +0,1% 1,1007 1,1006 GBP/EUR 1,1306 +0,0% 1,1302 1,1310 USD/JPY 114,42 +0,3% 114,07 114,07 GBP/USD 1,2872 -0,1% 1,2881 1,2884

Der Euro pendelte um 1,14 Dollar und behauptete damit in etwa das Niveau vom späten Freitag. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1400 Dollar. Gegen den Yen stieg der Greenback dagegen auf den höchsten Stand seit rund zwei Monaten. Hier wurde im späten US-Geschäft 114,07 Yen aufgerufen, nach 113,91 Yen im späten US-Handel am Freitag. In der Spitze war es schon bis auf 114,30 Yen nach oben gegangen.

Am Dienstagmorgen legt der Dollar zu Euro und Yen leicht zu. Vor der Yellen-Rede am Mittwoch setzten die Akteure wieder etwas stärker auf Zinserhöhungen der US-Notenbank, sagen Marktteilnehmer. Nach Einschätzung der Societe Generale wird Yellen in ihrer Rede die wirtschaftliche Erholung in den USA im zweiten Quartal unterstreichen und zugleich ihre Meinung zum Ausdruck bringen, dass es sich bei den zuletzt schwachen Inflationsdaten um ein kurzfristiges Phänomen handelt. Sollten die Finanzmärkte die Aussagen der Fed-Chefin hawkish interpretieren, dürfte das die US-Anleiherenditen und den Dollar nach oben treiben.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,44 44,4 +0,1% 0,04 -21,9% Brent/ICE 46,96 46,88 +0,2% 0,08 -20,1%

Die Ölpreise legten nach anfänglichen Abgaben schließlich leicht zu. Grund waren Berichte, wonach Libyen und Nigeria zum nächsten Opec-Treffen eingeladen werden sollen. Beide Länder waren bei der beschlossenen Reduzierung der Fördermenge nicht mit im Boot gewesen und hatten in den vergangenen Monaten ihre Fördermengen nach oben geschraubt. Ein Barrel der US-Sorte WTI verbesserte sich zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 44,40 Dollar, für Brent ging es um 0,4 Prozent auf 46,88 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.210,98 1.214,35 -0,3% -3,37 +5,2% Silber (Spot) 15,57 15,67 -0,7% -0,10 -2,3% Platin (Spot) 899,00 902,25 -0,4% -3,25 -0,5% Kupfer-Future 2,64 2,64 +0,1% +0,00 +4,9%

Der Goldpreis setzte seine Abwärtstendenz zu Beginn der neuen Woche zunächst fort, drehte im Verlauf dann aber ins Plus. "Der Goldpreis kam am Freitag mit dem starken Arbeitsmarktbericht unter Druck", sagte ein Analyst. In der Folge war der Preis für die Feinunze auf den tiefsten Stand seit vier Monaten abgerutscht. Nun kam es zu einer moderaten Gegenbewegung. Die Sorge um ein steigendes Zinsniveau dürfte aber auch weiterhin auf dem Edelmetall lasten, hieß es. Zum US-Settlement gewann der Preis für Feinunze 0,3 Prozent auf 1.213 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

SYRIEN / BÜRGERKRIEGSSCHÄDEN

Der Bürgerkrieg hat in Syrien laut einer Studie bislang einen wirtschaftlichen Schaden von 226 Milliarden US-Dollar angerichtet. "Der Krieg in Syrien zerreißt die soziale und wirtschaftliche Struktur des Landes", erklärte der Vizepräsident der Weltbank für Nahost und Nordafrika, Hafez Ghanem. Der Verlust von Menschenleben sei "verheerend", doch der Krieg zerstöre auch die "Institutionen und Systeme", ohne die eine Gesellschaft nicht funktionieren könne.

EU-HANDELSABKOMMEN

Die EU könnte bei künftigen Handelsabkommen Investitionsfragen ausklammern, um eine Ratifizierung der Vereinbarung zu erleichtern. EU-Vize-Kommissionspräsident Jyrki Katainen plädierte dafür, Investitionsfragen "getrennt von Handelsabkommen" zu behandeln. Katainens Äußerung kam nur wenige Tage nach einem Grundsatzabkommen über den Abschluss eines Freihandelsabkommen mit Japan. Es soll nun bis zum Herbst fertig ausgehandelt werden. Offene Punkte sind der Investitionsschutz und ein Mechanismus zur Streitschlichtung in diesem Bereich.

US-BANKENAUFSICHT

US-Präsident Donald Trump will Randal Quarles, einen früheren hochrangigen Mitarbeiter des Finanzministeriums, zum obersten Bankenaufseher innerhalb der US-Notenbank machen. Damit würde Trump einen ersten Fußabdruck innerhalb der Federal Reserve hinterlassen: Der Posten des Fed Vice Chair of Supervision war im Zuge der Finanzkrise im Jahr 2010 geschaffen worden, während der Regierungszeit von Trumps Vorgänger Barack Obama allerdings nie besetzt worden. Für die Beaufsichtigung der großen US-Banken wie JP Morgan Chase, Bank of America und Citigroup war zuletzt der frühere Fed-Gouverneur Daniel Tarullo zuständig gewesen.

BMW

Nach mehreren Warnstreiks haben die Beschäftigten von BMW in Großbritannien einem neuen Modell der betrieblichen Altersvorsorge zugestimmt. Dafür votierten 81,5 Prozent der Mitglieder der Gewerkschaft Unite bei BMW, wie die Arbeitnehmervertretung am Montag mitteilte. Seit April hatten die Beschäftigen aus Protest gegen drohende Kürzungen vier Mal die Arbeit niedergelegt.

SANOFI

Sanofi übernimmt die auf Impfstoffe spezialisierte US-Biotechnologiefirma Protein Sciences und zahlt für das nicht börsennotierte Unternehmen zunächst 650 Millionen US-Dollar, bei Erreichen bestimmter Meilensteine werden bis zu 100 Millionen Dollar zusätzlich fällig.

ABERCROMBIE & FITCH

Nachdem sich der einst bei Jugendlichen so beliebte Mode-Anbieter im Mai zum Verkauf gestellt und über Verkaufsgespräche mit mehreren Interessenten berichtet hatte, teilte der US-Konzern mit, die Verhandlungen seien ergebnislos beendet worden. Der Aktienkurs fiel daraufhin um über 20 Prozent.

BERKSHIRE HATHAWAY / ONCORE

Der Hedgefonds-Manager Paul Singer fordert Warren Buffett beim US-Stromnetzbetreiber Oncor heraus. Singer ist der Ansicht, Buffett biete zu wenig für Oncor. Elliott Management will, dass Buffett und sein Investmentvehikel Berkshire Hathaway die Offerte aufstocken. Andernfalls könnte sein Hedgefonds ein alternatives Gebot in Erwägung ziehen.

