Von Markus Fugmann

Was wir derzeit an den Märkten erleben ist faktisch nur ein mäßig sinnvolles Schaulaufen. Die Indizes wenig verändert, unter der Oberfläche aber passiert schon etwas: während die FANG-Werte zulegen, kollabieren die US-Einzelhandelswerte weiter (was Millionen von Jobs kosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...