FOLGENDES WERTPAPIER WIRD HEUTE, AM 11.07.2017, NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX INDICATOR JEDOCH LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.

THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 11.07.2017, TODAY. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING..



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST



CAR XFRA FR0000120172 CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5 0.500 EUR