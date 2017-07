Zürich - Rund 50'000 Schweizer verunfallen jährlich im Ausland. Das kann für die Betroffenen massive finanzielle Folgen haben. Im schlimmsten Fall kostet ein Spitalaufenthalt 10'000 Franken - pro Tag. Längst nicht immer bezahlt die Grundversicherung die vollen Kosten. Felix Schneuwly, Krankenkassenexperte beim Internetvergleichsdienst comparis.ch: «Mit einer Reiseversicherung erspart man sich grossen finanziellen Ärger.»

Ein gesundheitlicher Notfall im Ausland kann zu einem finanziellen Albtraum werden. Zum Beispiel in den USA. Bei einem Spitalaufenthalt bleiben Schweizer Patienten dort schnell auf hohen Summen sitzen. Comparis-Experte Felix Schneuwly: «Wer ohne Reiseversicherung in Länder ausserhalb der EU verreist, der sollte sich des Risikos bewusst sein.»

Gefährlich: Australien, Japan, Kanada und USA

Kostet ein Aufenthalt in einem Schweizer Spital durchschnittlich 1'600 Franken pro Tag, schlägt dieser in den Vereinigten Staaten mit bis zu 10'000 Franken zu Buche. Die Grundversicherung bezahlt für Behandlungskosten im Ausland aber maximal den doppelten Betrag dessen, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...