FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1385 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,1387 (Freitag: 1,1412) Dollar festgesetzt. Marktbewegende Konjunkturdaten stehen im weiteren Tagesverlauf nicht zur Veröffentlichung an. Am Devisenmarkt richten sich die Blicke bereits auf einen Auftritt der Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, vor Vertretern des US-Kongresses am Mittwoch.

US-Präsident Donald Trump hat unterdessen ein neues Fed-Mitglied bestimmt. Wie das Weiße Haus in der Nacht auf Dienstag mitteilte, wird Randal Quarles künftig für die Bankenregulierung verantwortlich sein. Quarles ist ein ehemaliger Mitarbeiter des Finanzministeriums in der Regierung von George W. Bush und ist derzeit bei einer Private-Equity-Firma aus Salt Lake City tätig. Er folgt auf Daniel Tarullo, einem Verfechter einer strikten Bankenregulierung, der im April zurückgetreten war.

"Es dürfte noch zu früh sein, um einzuschätzen, ob er eher der Tauben- oder der Falken-Fraktion angehören wird", kommentierte Thu Lan Nguyen, Expertin bei der Commerzbank. Zwar habe er sich während der Präsidentschaft Barack Obamas kritisch über die Nullzinspolitik geäußert. "Doch das hatte US-Präsident Donald Trump ebenso, nur um sich nach den Wahlen als 'Niedrigzins-Person' zu bezeichnen", so Nguyen.

Deutliche Bewegung am Devisenmarkt gab es am Dienstag beim neuseeländischen Dollar, der um über ein halbes Prozent nachgab. In der Nacht wurden in Neuseeland enttäuschende Zahlen zur Kreditkartennutzung veröffentlicht./tos/das

