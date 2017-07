Vor einigen Jahren war George Church, Harvard-Professor und Bio-Engineering-Superstar, zu Gast in der amerikanischen Talkshow The Colbert Report. Wie viele andere Gäste der Talkshow überreichte er dem Moderator der Show Stephen Colbert eine Ausgabe seines Buches, das er zusammen mit Ed Regis verfasst hat. Naja nicht ganz, eigentlich überreichte er Colbert 20 Mio. Ausgaben seines Buches ? und sie passten alle in seine Hosentasche.



Wie ist das möglich? Church hatte 20 Mio. Ausgaben seines Buches auf DNA, das in der Biologie als das Informationsspeichermolekül bekannt ist, geschrieben. Die unglaubliche Fülle an Informationen, die in DNA gespeichert werden kann und ihr ...

