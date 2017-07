Hannover - Der Reisekonzern Tui steigt komplett bei der Reederei Hapag-Lloyd aus. Wie der Konzern am Montag mitteilte, sollen alle verbliebenen Anteile an der Hapag-Lloyd AG - 8,5 Millionen Aktien - veräussert werden. Der Erlös dürfte rechnerisch bei brutto rund 250 Millionen Euro liegen. Die Tui hält aktuell noch rund 8 Prozent an Hapag-Lloyd.

Den Erlös will der Konzern reinvestieren oder zur Stärkung der Bilanz verwenden. ...

