flatex Morning-news

Marktüberblick

Der Wochenstart ist nicht nur überwiegend in Asien-Pazifik geglückt. Auch per Handelsschluss weisen die europäischen Leitindizes nur grüne Vorzeichen auf. Der Deutsche Aktienindex ging mit 12.445,92 Punkten und einem Plus von 0,46 Prozent aus dem Xetra-Handel. Allerdings ging das Handelsvolumen im Vergleich zum Freitag nochmals deutlich auf 2,576 Mrd. Euro zurück. Der EuroStoxx50 schloss mit einem Plus von 0,41 Prozent bei 3.478,06 Punkten. Größter Gewinner der weiteren großen fünf europäischen Leitindizes (CAC40, FTSE100 FTSE MIB, IBEX35 und SMI) war die Mailänder Börse mit dem FTSE MIB, der um 0,84 Prozent zulegen konnte. An der Wall Street gingen die drei großen US-Leitindizes uneinheitlich aus dem Handel. Während der Dow Jones leicht in der Verlustzone und der S&P500 nur leicht im Plus landeten, konnte der NASDAQ100 ein Plus von 0,67 Prozent auf 5.694,15 Punkte verbuchen.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge könnten die wöchentlichen Rohöllagerbestanddaten der US-Energieagentur (EIA - Energy Information Administration) ihre Funktion eines Gradmessers für US-Rohölbestände eingebüßt haben. Dem Bericht nach kommen die Lagerbestände nicht zurück, weil Rohöl in irgendeiner Form verbraucht wird, sondern Bestände einfach ins Ausland verschoben werden. So sinken die Bestände in den USA und tauchen z.B. zu einem Teil in den Rohölhandelszentren Europas in Amsterdam, Rotterdam, und Antwerpen wieder in den Statistiken auf. Das Überangebot besteht folglich weiterhin und dies auch nach den bereits als fruchtlos zu bezeichnenden OPEC-Kürzungen.

Der Dienstag weist während der europäischen Handelszeit am Morgen nur Daten zur italienischen Industrieproduktion im Mai um 10:00 Uhr auf. Zum Mittag wird um 12:00 Uhr der NFIB-Geschäftsoptimismus für die USA im Juni und um 16:00 Uhr zeitgleich die US-JOLTs-Daten mit den offenen Stellen im Mai und die Lagerbestände des US-Großhandels im Mai veröffentlicht. Nach dem US-Börsenschluss werden um 22:30 Uhr noch die API-Rohöllagerbestandsdaten der Woche publiziert. Von der Unternehmensseite könnten die Quartalszahlen von Jean Coutu Group (CA), PepsiCo (USA) und AAR Corp. von Interesse sein.

Ausblick DAX

An den asiatisch-pazifischen Handelsplätzen liefern die Leitindizes noch ein uneinheitliches Bild ab. Während es in Japan und Hong Kong Gewinne zu vermelden gibt, sanken die Indizes in Australien und Singapur. Die US-Futures befinden sich am Morgen geschlossen im grünen Bereich. Der Deutsche Aktienindex erreiche im Stundenchart am 05. Juli 2017 ein Zwischenhoch von 12.496,77 Punkten.

Am 06. Juli 2017 fiel er dann bis auf 12.316,43 Punkte zurück. Ausgehend von dieser Chartkonstellation könnten sich nun die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen ermitteln lassen. Die Bullen würden Widerstände bei 12.497 Punkten, 12.539 Punkten, 12.565 Punkten und 12.608 Punkten anpeilen. Die Bären würden ihren Fokus nun auf die Unterstützungen bei 12.428 Punkten, 12.406 Punkten, 12.385 Punkten, 12.359 Punkten und 12.316 Punkten und darunter auf 12.273 Punkten, 12.247 Punkten und 12.205 Punkten richten.

flatex-select

