TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkte sind am Dienstag weiter gestiegen. Vor allem Technologieaktien legten zu. Investoren zeigten sich damit im Vorfeld der Rede von Fed-Chefin Janet Yellen vor dem US-Kongress am Mittwoch zuversichtlich; die Rede könnte weitere Anhaltspunkte für die erwartete nächste Zinserhöhung liefern. Auch die beginnende Berichtssaison der Unternehmen schreckte die Anleger nicht ab.

In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 0,57 Prozent höher bei 20 195,48 Punkten. In Festland-China ging es noch weiter aufwärts: Der CSI-300-Index , der die größten Werte aus Schanghai und Shenzhen beinhaltet, stieg kurz vor Handelsschluss um 1,03 Prozent auf 3691,37 Punkte. Am kräftigsten legte die Börse in Hongkong zu, wo der Hang-Seng-Index im späten Handel um anderthalb Prozent im Plus stand./das

