Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump will Randal Quarles, einen früheren hochrangigen Mitarbeiter des Finanzministeriums, zum obersten Bankenaufseher innerhalb der US-Notenbank machen. Damit würde Trump einen ersten Fußabdruck innerhalb der Federal Reserve hinterlassen: Der Posten des Fed Vice Chair of Supervision war im Zuge der Finanzkrise im Jahr 2010 geschaffen worden, während der Regierungszeit von Trumps Vorgänger Barack Obama allerdings nie besetzt worden. Für die Beaufsichtigung der großen US-Banken wie JP Morgan Chase, Bank of America und Citigroup war zuletzt der frühere Fed-Gouverneur Daniel Tarullo zuständig gewesen. In seiner neuen Funktion würde Quarles eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung von Trumps Plänen spielen, Teile der von der Obama-Administration eingeführten Regulierung der Finanzbranche wieder zurückzunehmen. Quarles' Ernennung muss noch vom Senat bestätigt werden. In seiner neuen Position könnte Quarles auf Änderungen bei der Bankenregulierung hinwirken, diese jedoch nicht im Alleingang beschließen. Dazu bräuchte er die Unterstützung anderer Aufsichtsbehörden und Fed-Board-Mitglieder.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

12:00 Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.424,00 -0,02% Nikkei-225 20.193,64 +0,56% Hang-Seng-Index 25.869,05 +1,45% Kospi 2.395,29 +0,55% Schanghai-Composite 3.218,78 +0,19% S&P/ASX 200 5.727,80 +0,06%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Technologiewerte folgen dem Auf und Ab ihrer Pendants an der Wall Street. Am Dienstag legen Werte aus dem Sektor in ganz Asien zu. Der Aktienmarkt zeigt sich aber ansonsten eher uneinheitlich. Mit angezogener Handbremse warten Anleger auf die Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress. In Taipeh sind es die Titel von Apple-Zulieferern, die dem Markt voranschreiten. Der technologielastige Taiex zählt zu den festesten Börsen der Region. Largan Precision klettern um 3,3 Prozent und Hon Hai Precision bzw. Taiwan Semiconductor um jeweils 1,7 Prozent zu. Auch in Tokio sind Technologiewerte gesucht: So steigen SoftBank um 1,8 Prozent und Line um 1,2 Prozent. Der Schanghai-Composite hinkt dem Gesamtmarkt nun schon den zweiten Tag in Folge hinterher. Händler sprechen von andauernden Sorgen über regulatorische Verschärfungen und die anstehenden Börsengänge. Die Regulierungsängste wurden durch Medienberichte ausgelöst, wonach die Behörden in China gegen Fondsverwalter vorgehen wollen, die Insiderwissen über bevorstehende Transaktion für Geschäfte in eigener Sache nutzen. Auch in Hongkong stützen Techniktitel den Markt, Tencent legen um 1,3 Prozent zu. In Australien zeigt sich der S&P/ASX-200 knapp im Minus. Auch ein gutes Geschäftsklima löst keine Kauflaune aus. An ihrem Börsendebüt bewegen sich Lotte Chemical Titan in Malaysia kaum. Der Börsengang stellt den zweitgrößten des Landes seit 2012 dar. Noble steigen in Singapur um weitere 6,4 Prozent, nachdem Goldilocks aus Abu Dhabi weitere Anteile erworben hat.

US-NACHBÖRSE

JC Penney muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Edward Record teilte mit, mit Wirkung zum Dienstag von seinem Posten zurückzutreten. Andrew Drexler, bislang als Chief Accounting Officer im Konzern tätig, wird vorübergehend als Finanzchef fungieren. Record hatte den Posten 2014 übernommen und die Gesellschaft durch schwierige Fahrwasser navigiert. Anleger sahen die Personalie daher kritisch, die Titel ermäßigten sich um 0,7 Prozent. Der Pharmadienstleister Simulations Plus traf mit seinen Drittquartalszahlen den Geschmack der Investoren, die Papiere legten um 8,5 Prozent zu. Die Aktien des Datensicherers Barracuda Networks büßten dagegen nach Präsentation von Erstquartalszahlen 5 Prozent ein. Citrix Systems bestellte Finanzchef David Henshall zum CEO. Das Softwareunternehmen bestätigte zwar den Ausblick, die Aktie verlor dennoch 1,9 Prozent. Im Handel war von einer überraschenden Personalie die Rede. Getty Realty will 42 Liegenschaften für 70 Millionen Dollar erwerben, die Titel sanken um 7,7 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.408,52 -0,03 -5,82 8,33 S&P-500 2.427,43 0,09 2,25 8,42 Nasdaq-Comp. 6.176,39 0,38 23,31 14,74 Nasdaq-100 5.694,15 0,67 37,68 17,08 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 798 Mio 735 Mio Gewinner 1.505 2.036 Verlierer 1.455 914 Unverändert 129 136

Uneinheitlich - Lediglich die zuletzt gebeutelten Technologiewerte setzten ihre positive Tendenz vom Freitag fort. Der Subindex im S&P-500 verbesserte sich um 0,7 Prozent. Bei den Einzelwerten gewannen Apple 0,6 Prozent und Microsoft kletterten um 0,7 Prozent. Dabei wird von Investoren mit Spannung verfolgt, ob sich die jüngste Erholung als kurzfristige Entwicklung herausstellt, oder ob sich ein längerfristiger Trend ausbildet. Bei den Einzelwerten standen weiter Tesla im Fokus. Nachdem die Aktie in der Vorwoche um 13 Prozent abgesackt war und auch im frühen Handel unter Druck stand, schloss sie die Sitzung mit einem Plus von 0,9 Prozent. Am Wochenende ist das erste Fahrzeug des neuen Typs Model 3 vom Band gerollt. Die geplanten Stückzahlen des neuen Modells erscheinen vielen Analysten allerdings als deutlich zu niedrig.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,38 -1,3 2,39 -7,0 30 Jahre 2,93 0,0 2,93 -13,8

Der US-Anleihemarkt erholte sich leicht nach den kräftigen Abgaben der Vorwoche. Teilnehmer sprachen von einer Stabilisierung. "Auf kurze Sicht sind die US-Anleihen überverkauft", sagte Analyst Larry Milstein von R.W. Pressprich & Co. Die Rendite der zehnjährigen Papiere fiel um 1 Basispunkt auf 2,38 Prozent. Am Freitag hatte sie mit 2,39 Prozent noch den höchsten Stand seit dem 11. Mai markiert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10.08 Uhr % YTD EUR/USD 1,1383 -0,1% 1,1398 1,1409 +8,2% EUR/JPY 130,24 +0,2% 130,00 130,23 +5,9% EUR/GBP 0,8843 -0,1% 0,8848 0,8848 +3,7% GBP/USD 1,2876 -0,0% 1,2881 1,2894 +4,4% USD/JPY 114,38 +0,3% 114,07 114,15 -2,2% USD/KRW 1151,75 +0,2% 1149,47 1151,60 -4,6% USD/CNY 6,8056 +0,0% 6,8036 6,8028 -2,0% USD/CNH 6,8080 +0,0% 6,8062 6,8043 -2,4% USD/HKD 7,8129 +0,0% 7,8129 7,8130 +0,8% AUD/USD 0,7610 +0,1% 0,7606 0,7597 +5,5%

Der Euro pendelte um 1,14 Dollar und behauptete damit in etwa das Niveau vom späten Freitag. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1400 Dollar. Gegen den Yen stieg der Greenback dagegen auf den höchsten Stand seit rund zwei Monaten. Hier wurde im späten US-Geschäft 114,07 Yen aufgerufen, nach 113,91 Yen im späten US-Handel am Freitag. In der Spitze war es schon bis auf 114,30 Yen nach oben gegangen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,56 44,4 +0,4% 0,16 -21,7% Brent/ICE 47,04 46,88 +0,3% 0,16 -20,0%

Die Ölpreise legten nach anfänglichen Abgaben schließlich leicht zu. Grund waren Berichte, wonach Libyen und Nigeria zum nächsten Opec-Treffen eingeladen werden sollen. Beide Länder waren bei der beschlossenen Reduzierung der Fördermenge nicht mit im Boot gewesen und hatten in den vergangenen Monaten ihre Fördermengen nach oben geschraubt. Ein Barrel der US-Sorte WTI verbesserte sich zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 44,40 Dollar, für Brent ging es um 0,4 Prozent auf 46,88 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.211,32 1.214,35 -0,2% -3,03 +5,2% Silber (Spot) 15,56 15,67 -0,7% -0,11 -2,3% Platin (Spot) 897,05 902,25 -0,6% -5,20 -0,7% Kupfer-Future 2,64 2,64 +0,1% +0,00 +4,9%

Der Goldpreis setzte seine Abwärtstendenz zu Beginn der neuen Woche zunächst fort, drehte im Verlauf dann aber ins Plus. "Der Goldpreis kam am Freitag mit dem starken Arbeitsmarktbericht unter Druck", sagte ein Analyst. In der Folge war der Preis für die Feinunze auf den tiefsten Stand seit vier Monaten abgerutscht. Nun kam es zu einer moderaten Gegenbewegung. Die Sorge um ein steigendes Zinsniveau dürfte aber auch weiterhin auf dem Edelmetall lasten, hieß es. Zum US-Settlement gewann der Preis für Feinunze 0,3 Prozent auf 1.213 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KATARKRISE

Angesichts der Blockade des Golfemirats Katar durch Saudi-Arabien und mehrere Verbündete haben die USA, Großbritannien und Kuwait alle Beteiligten der schweren diplomatischen Krise zur Verständigung aufgerufen. Die Krise müsse "so bald wie möglich durch Dialog" gelöst werden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung in Kuwait-Stadt.

US-Geldpolitik

Der Präsident der Federal Reserve von San Francisco, John Williams, hält eine dritte Zinserhöhung in diesem Jahr für angemessen.

