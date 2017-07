Wirecard AG: Wirecard AG erhöht EBITDA Prognose 2017

DGAP-Ad-hoc: Wirecard AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung Wirecard AG: Wirecard AG erhöht EBITDA Prognose 2017 11.07.2017 / 08:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Wirecard AG erhöht EBITDA Prognose 2017

Aufgrund der starken operativen Geschäftsentwicklung erhöht der Vorstand der Wirecard AG die EBITDA Prognose für das Geschäftsjahr 2017 auf EUR 392 Mio. bis EUR 406 Mio. (bisherige Prognose: EUR 382 Mio. bis EUR 400 Mio.).

