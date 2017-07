Mit dem Versprechen, Informationen aus dem Kreml über die politische Gegnerin zu bekommen, ließ sich Donald Trumps Sohn zu einem Treffen mit einer russischen Anwältin ködern. Er soll deswegen vom Senat befragt werden.

Zwei Wochen, nachdem klar war, dass Donald Trump für die Republikaner um die US-Präsidentschaft kämpfen würde, traf sich sein Sohn mit einer russischen Anwältin und brachte zwei der wichtigsten Mitglieder des Wahlkampfteams mit. Das ist mittlerweile unstrittig.

Doch was erwartete sich Donald Trump Jr. von diesem Treffen? Die New York Times berichtet jetzt, Trump Jr. habe vor dem Treffen eine E-Mail bekommen, in der von belastendem Material über die Konkurrentin Hillary Clinton die Rede gewesen sei. In der Mail habe es geheißen, dass dieses Material von der russischen Regierung komme. Diese wolle Trump helfen, Präsident zu werden. Die Zeitung beruft sich auf drei Personen, die die E-Mail kennen.

Absender des elektronischen Schreibens ist demnach Rob Goldstone, ein Musikproduzent und früherer Journalist. Dieser hatte kurz darauf das Treffen ...

