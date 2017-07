Liebe Leser,

wie die MyBucks S.A. am Montag vermeldete, hat die Gesellschaft einen Kredit im Volumen von 5 Mio. US-Dollar von dem Africa Agriculture and Trade Investment Fund für Finanzierungshilfen in der Landwirtschaft in Mosambik und Uganda erhalten. Diese Meldung nahm der GBC Research-Analyst Cosmin Filker zum Anlass, sich die Aktie noch einmal näher anzuschauen. Letztlich kommt er in seiner Analyse erneut zur Einschätzung, dass die Aktie eine Kaufgelegenheit sei. ... (Sascha Huber)

