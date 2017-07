FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt im frühen Handel am Dienstag um 37,5 auf 12.480 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.480,5 und das Tagestief bei 12.463,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.340 Kontrakte. Der Future dürfte kurzfristig weiter in der Handelsspanne zwischen 12.500 und knapp 12.300 verharren. Die Anleger warten auf die Anhörung von Fed-Chefin Yellen vor dem US-Kongress am Mittwoch.

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2017 02:20 ET (06:20 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.